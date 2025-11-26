¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025? Esta podría ser la fecha elegida

El esperado resumen anual de Spotify vuelve a situarse en el centro de todas las miradas a medida que se acerca el final del año. Aunque muchos usuarios creen que el Wrapped recoge los datos de escucha de todo el ejercicio completo, lo cierto es que el periodo de recopilación suele cerrarse a principios de noviembre. Aun así, esto no ha impedido que el formato se consolide como uno de los eventos digitales más compartidos de cada temporada.

El Spotify Wrapped es una experiencia visual interactiva que transforma los hábitos musicales de cada usuario en una secuencia de diapositivas animadas, al estilo de las historias de Instagram. En ella se muestran los artistas más escuchados, las canciones que han marcado el año, los géneros predominantes, el total de minutos de reproducción y un perfil de escucha personalizado construido a partir del comportamiento del oyente. Este resumen está disponible para todos los usuarios, tanto para quienes utilizan la versión gratuita como para los suscriptores de pago.

Aunque la plataforma no suele anunciar con antelación la fecha exacta de lanzamiento, el historial de años anteriores permite establecer una horquilla bastante ajustada. En 2023, el Wrapped se activó el 29 de noviembre, mientras que en 2024 llegó algo más tarde, el 4 de diciembre. Siguiendo ese patrón, todo apunta a que la edición de 2025 verá la luz entre la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre.

La ausencia de un aviso previo forma parte, precisamente, del atractivo del Spotify Wrapped. Su publicación por sorpresa alimenta la expectación y provoca una avalancha inmediata de capturas, vídeos y comparaciones en redes sociales. Durante varios días, los listados de artistas más escuchados y los perfiles musicales personalizados se convierten en uno de los temas más comentados en internet.

A falta de confirmación oficial, los usuarios ya cuentan los días para conocer cuál ha sido la banda sonora de su año. El Wrapped 2025 promete, una vez más, volver a monopolizar la conversación en redes sociales.