Fernando Costa lanza Te avisé, un beef demoledor en el que repasa todas las presuntas agresiones sexuales cometidas por Ayax

El estreno de Te avisé, el último lanzamiento de Fernando Costa, ha avivado una controversia que se arrastra desde hace tiempo: las acusaciones de presuntas agresiones sexuales contra Ayax, integrante del dúo granadino Ayax y Prok. En su canción, el rapero ibicenco menciona directamente conductas que, según afirma, habrían sido cometidas por su excompañero y que implicarían manipulación emocional, aislamiento y presiones hacia antiguas parejas. Versos como "Tus novias te avisaron […] no son de tu propiedad" o "Las aislabas de todas sus amigas" han generado un notable impacto entre los seguidores de ambos artistas.

Costa también hace referencia a una presunta presión económica para retirar una denuncia, así como a otros episodios violentos y delictivos. En el tema, incluso cita incidentes ocurridos en conciertos y menciona un supuesto consumo abusivo de drogas. El videoclip, grabado con la Alhambra al fondo, en pleno barrio de Ayax, refuerza el mensaje de ruptura con el rapero granadino.

La tensión entre ambos artistas se hizo pública meses atrás, durante la promoción del álbum Amor de barrio. Entonces, unas declaraciones de Costa motivaron respuestas de Ayax, que más tarde fueron eliminadas. Aunque el granadino llegó a compartir mensajes de reconciliación, el lanzamiento de Justicia poética, publicado el viernes, reabrió el conflicto con referencias directas al ibicenco. Dos días después, Costa respondió con Te avisé.

Estas acusaciones se suman a las que ya pesaban sobre Ayax y su hermano Prok desde 2024, cuando varios testimonios comenzaron a difundirse a través de redes sociales y cuentas como Denuncias Granada. La periodista Cristina Fallarás también compartió un mensaje anónimo que desencadenó una demanda contra ella por parte del rapero.

A raíz de la polémica, varios conciertos del dúo fueron cancelados, incluido el que debía celebrarse en el Movistar Arena de Madrid. Su antigua promotora, Taste the Floor, rescindió su contrato, y algunas fechas previstas en festivales también fueron suspendidas.

Por último, Ayax ha emitido un comunicado en el que asegura que responderá a Fernando Costa "Tengo 100 frases que quité por respeto. Ahora van todas pa dentro y luego la gente decida que es verdad y que es mentira".

Veremos qué ocurre en los próximos días, pero parece claro que el rap español tiene beef para rato.