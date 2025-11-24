Hilary Duff pone fecha su regreso a la música con un nuevo álbum tras una década de silencio

Hilary Duff ha anunciado oficialmente su regreso a la industria musical. La cantante y actriz estadounidense publicará Luck… Or Something, su primer álbum en una década, con el que inaugura una nueva etapa personal y artística. El proyecto verá la luz el 20 de febrero de 2026 y supone su retorno tras Breathe In. Breathe Out, editado en 2015.

Como anticipo, Duff lanzó el pasado 6 de noviembre el primer sencillo, Mature, una canción pop rock coescrita junto a su marido, el músico y productor Matthew Koma. El tema aborda el paso del tiempo y las decisiones que han marcado su vida adulta, una línea temática que, según la propia artista, atraviesa todo el disco. Duff ha descrito el álbum como una mezcla de "mucho amor, ansiedad nocturna y un poco de caos", influencias que proceden de su experiencia vital durante los últimos años.

En esta nueva obra, la intérprete reflexiona sobre rupturas, cambios emocionales, su faceta como madre y la evolución de su mirada sobre la vida. Duff ha explicado que necesitó "diez años de vivencias para decir algo real", un periodo que coincide con su retirada temporal de la música y su dedicación a proyectos audiovisuales y a su vida familiar.

Además del álbum, la artista ha confirmado el lanzamiento de una docuserie dirigida por Sam Wrench, conocido por su trabajo en la película de la gira de Taylor Swift. La serie documentará el proceso creativo de Luck… Or Something, desde las sesiones en el estudio hasta la conciliación entre su carrera y su vida personal. Los seguidores podrán ver cómo se ha gestado este regreso y qué ha motivado el cambio de rumbo de Duff.

La artista celebró recientemente el décimo aniversario de Breathe In. Breathe Out, un álbum que recuerda con cariño a pesar de no haber obtenido el impacto comercial esperado. Con su nuevo proyecto, busca ofrecer una versión más madura y auténtica de sí misma, marcando un retorno esperado por sus seguidores y por la industria pop.