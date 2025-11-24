La colaboración entre Rosalía y Lady Gaga podría estar más cerca que nunca: estas son las pistas que demuestran la teoría

En los últimos días, la conversación en torno a una hipotética colaboración entre Rosalía y Lady Gaga ha vuelto a ocupar un lugar destacado en redes sociales. Aunque no existe confirmación oficial por parte de ninguna de las dos artistas, los movimientos recientes han sido suficientes para que sus seguidores reactiven todo tipo de teorías.

El primer gesto que llamó la atención fue el comentario que Lady Gaga dejó en una publicación de Rosalía en Instagram. Aunque el contenido del mensaje no tenía especial relevancia, el simple hecho de que la intérprete estadounidense interactuase públicamente fue interpretado como una señal de cercanía entre ambas. Poco después, Rosalía compartió una historia en la que parecía encontrarse entre el público de un concierto de Gaga, un detalle que muchos consideran una muestra adicional de afinidad.

Estas interacciones llegan apenas una semana después de que Rosalía generase un intenso debate al compartir una imagen de su pizarra de trabajo. Lo que parecía ser un esquema interno del proceso creativo de Lux, acabó por desatar una oleada de especulaciones debido a la presencia de varios nombres internacionales anotados al margen de los títulos de las canciones.

Entre ellos destaca el de Gaga, asociado a Focu ’ranni. La lista incluía también a Beyoncé, Ariana Grande, Kate Bush y Mariah Carey, cada una vinculada de manera informal a distintas piezas del proyecto. Además, la anotación RIH, junto a un corte inédito llamado Me relajo, sembró dudas sobre una posible colaboración con Rihanna.

Aunque es habitual que durante el proceso creativo se barajen múltiples posibilidades —muchas de las cuales no llegan a materializarse—, la combinación de estas anotaciones y las recientes muestras de interacción pública han multiplicado las expectativas. Los seguidores de ambas artistas ven en estos episodios una ventana abierta a un futuro dueto que, de confirmarse, supondría uno de los encuentros musicales más relevantes de los últimos años.

Por ahora, todo sigue en el terreno de la especulación. Sin embargo, la creciente conexión visible entre Rosalía y Lady Gaga ha vuelto a situar la posibilidad de una colaboración en el centro del debate musical.