Rosalía revela que LUX se retrasó debido a una relación que comenzó tras la gira de Motomami: ¿Se refiere a Jeremy Allen White?

Rosalía ha iniciado una nueva etapa con el lanzamiento de LUX, un álbum que ha despertado gran expectación y que la propia artista describe como el resultado de un proceso largo, exigente y profundamente personal. En plena gira de promoción internacional, la cantante ha revelado detalles de estos tres años de trabajo, marcados por la búsqueda del concepto adecuado para su nueva obra y por momentos que, según admite, afectaron a su ritmo creativo.

En una entrevista concedida en Francia, Rosalía explicó que, tras finalizar la gira de Motomami, tenía la intención de dedicarse de inmediato a su siguiente proyecto musical. Sin embargo, no tardaron en aparecer distracciones inesperadas. "Cuando terminé la gira, estaba saliendo con alguien y recuerdo que me sentía inspirada para escribirle cartas. Incluso veía películas de Sorrentino y escribía análisis para esa persona", confesó la artista, que señaló que ese episodio personal llegó a alterar sus prioridades.

La reflexión ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores, especialmente después de que algunos relacionaran estas declaraciones con el actor Jeremy Allen White, con quien la artista fue vista en varias ocasiones. No obstante, Rosalía no mencionó ningún nombre y centró su relato en el impacto que aquel vínculo tuvo sobre su propio proceso de creación.

"En un momento pensé: Espera, ¿por qué tengo que hacer esto por esta persona? Debería estar trabajando en mi álbum. Trabajando en mí misma", relató. Para la cantante, este punto de inflexión fue crucial para retomar el rumbo y volver a enfocarse en la composición, la lectura y la experimentación que —según afirma— necesitaba para construir LUX.

A pesar de las pausas y cambios de ritmo, Rosalía asegura que el resultado final ha valido la espera. Con el disco ya disponible y con una intensa agenda promocional que incluye programas internacionales como el de Jimmy Fallon, la artista reflexiona ahora con distancia sobre la complejidad de equilibrar vida personal y creación artística. Según sus propias palabras, entender esa relación entre ambos ámbitos fue determinante para completar su nuevo álbum.