Dani Fernández nos presenta La Insurrección Tour, su gira más ambiciosa: "Va a marcar el momento en el que yo ya me dé un descanso"

Tras consolidarse como uno de los grandes nombres del pop rock español y firmar un 2025 inolvidable, Dani Fernández anuncia La Insurrección Tour, una gira que abre una nueva etapa en su carrera y que lo llevará a los recintos más emblemáticos del país. El anuncio llega pocos días después de alzarse con dos galardones en Los40 Music Awards 2025 (Mejor Disco por La Jauría y Mejor Colaboración por Y si lo hacemos, junto a Valeria Castro), reafirmando el reconocimiento unánime del público, los medios y la industria musical.

Flooxer Now ha podido charlar con Dani coincidiendo con este anuncio. Pronto compartiremos la entrevista completa, pero ya puedes ver un adelanto en el vídeo que acompaña esta noticia. Antes, repasamos todos los detalles de la gira y sus fechas.

La Insurrección Tour, con producción de Mapache Music y The Music Republic y con Los40 como emisora oficial, no es solo una serie de conciertos: es una declaración de intenciones. Parte de una idea poderosa: vivimos atrapados en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en ese entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar.

La insurrección que plantea Dani no es violenta, sino consciente: un movimiento para salir de la caja, abrazar la imperfección y desafiar la cultura del juicio constante. La gira pasará por los venues más importantes de España y regresará al mítico Lunario de Ciudad de México.

En nuestra conversación, Dani explica por qué esta gira es tan especial para él: "Yo creo que al final Madrid, Barcelona o Valencia son recintos que teníamos que hacer un poco porque también arrastran a mucha gente a vivir un momento único. Y para mí, terminar en el Movistar Arena es algo que creo que va a marcar el momento en el que yo ya me dé un descanso. Va a ser un fin de gira: tocar en todas estas ciudades y luego finiquitar todo el proyecto aquí en Madrid."

El artista también revela cómo eligió algunas de las nuevas paradas del tour: "Cuando estábamos hablando de esta segunda etapa, queríamos hacer ciudades que no hubiéramos hecho antes, que también, como dices tú, se lo merecen. Por ejemplo, en Albacete no habíamos estado nunca; en Murcia no tocamos la anterior vez; y en Asturias tenía muchas ganas de tocar porque allí me siguen mucho."

Y añade sobre la búsqueda de recintos y el diseño del recorrido: "Estamos buscando esos recintos que yo creo que nos ayudan a completar una gira que, junto a 'La Jauría', fuera algo que luego, cuando lo recordáramos, hubiéramos tocado en gran parte del país. Porque luego hay muchas ciudades en las que no hemos podido encontrar algún recinto que ya estaba ocupado y no nos entraba por fechas. Al final no era tan fácil hacer este trabajo."

La Insurrección Tour llega en el mejor momento de la carrera de Dani Fernández. Su álbum La Jauría entró directamente al número 1 en listas de álbumes y vinilos, alcanzó 238 millones de streams y ya es disco de oro. Sus singles "Todo Cambia" y "Me has invitado a bailar" han obtenido dos discos de platino y se han convertido en algunos de los temas más radiados del país. Además, su documental "Todo cambia" triunfó en cines y sigue creciendo en plataformas. En su anterior gira colgó el sold out en todas las fechas, vendiendo más de 70.000 entradas e incluyendo dos Movistar Arena en Madrid.

Dani Fernández es hoy uno de los referentes del pop rock nacional y confirma con esta nueva etapa el rumbo creativo que lo ha convertido en una de las voces más relevantes de su generación.

Fechas y entradas de la gira 2026 de Dani Fernández

07/03 - Salamanca (Enjoy! Multiusos)

14/03 - Barcelona (Palau Sant Jordi)

18/04 - Valencia (Roig Arena)

25/04 - Pamplona (Navarra Arena)

02/05 - A Coruña (Coliseum)

09/05 - Avilés (Pabellón de la Magdalena)

21/05 - Ciudad de México (Lunario)

06/06 - Murcia (Espacio Norte)

20/06 - Granada (Plaza de Toros)

28/06 - Sevilla (Icónica Sevilla Fest)

04/07 - Málaga (Marenostrum Fuengirola)

30/07 - Santander (Campa de la Magdalena)

20/08 - Pontevedra (Explanada Recinto Ferial)

29/08 - Albacete (Estadio José Copete)

17/10 - Madrid (Movistar Arena)

Las entradas saldrán a la venta este jueves 20 de noviembre a partir de las 17:00 horas a través de la página web del artista.