Los nominados al GOTY 2025 ya están aquí: un año histórico con sorpresas y ausencias sonadas

A pocas semanas de celebrarse los Game Awards 2025, ya se conoce la lista completa de nominados al premio más prestigioso del evento más grandes de los videojuegos: el galardón a Juego del Año (GOTY). La selección, presentada bajo la dirección de Geoff Keighley, reúne a seis títulos que representan distintas apuestas creativas dentro del panorama actual del videojuego. Entre ellos destacan Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II, cada uno respaldado por el reconocimiento crítico acumulado durante el año.

La edición de 2025 llega marcada por la fuerza de Expedition 33, la obra de Sandfall Interactive que ha hecho historia al convertirse en el juego con más nominaciones en una misma edición del evento. Su combinación de diseño artístico, narrativa y mecánicas ha calado tanto entre la crítica como entre el público, consolidándose como el principal candidato a llevarse el GOTY. Su presencia transversal en categorías como dirección, música o narrativa refuerza la idea de que se trata de uno de los proyectos más completos de la temporada.

Sin embargo, la lista también contiene ausencias que han sorprendido a la comunidad. La más llamativa es la ausencia de Ghost of Yōtei en la categoría principal, pese a haber sido considerado durante meses como uno de los títulos más potentes del año. El juego sí aparece nominado en apartados como Mejor Dirección o Mejor Narrativa, pero su exclusión del GOTY ha generado debate sobre las expectativas y criterios que marcan cada edición del evento.

Con este escenario, la competencia se presenta más abierta de lo habitual. Aunque Expedition 33 parte con ventaja, producciones como Silksong, Death Stranding 2 o Hades II podrían dar la sorpresa en una gala que, una vez más, combina espectáculo, anuncios y reconocimiento a los proyectos más influyentes de la industria. El próximo 11 de diciembre se desvelará finalmente qué título se alza con el premio más esperado del año.