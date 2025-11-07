Rockstar retrasa el lanzamiento de GTA VI a noviembre de 2026 y provoca una caída de 4.000 millones en bolsa

Rockstar Games ha confirmado oficialmente lo que muchos temían: Grand Theft Auto VI retrasa su lanzamiento. El nuevo título de la icónica franquicia, que originalmente estaba previsto para 2025, no verá la luz hasta el 19 de noviembre de 2026, prolongando la espera de los fans por al menos seis meses más.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el estudio explicó que este nuevo aplazamiento se debe a la necesidad de "garantizar el nivel de calidad que los jugadores esperan y merecen". Según Rockstar, el equipo aprovechará este tiempo adicional para pulir los últimos detalles del desarrollo y ofrecer una experiencia a la altura de las expectativas generadas en torno al juego.

El impacto de la noticia no se ha hecho esperar. Las acciones de Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games, sufrieron una fuerte caída en bolsa, con una pérdida de valor estimada en más de 4.000 millones de dólares en las horas posteriores al anuncio. Analistas del sector apuntan a que el retraso ha generado preocupación entre los inversores, debido al enorme peso que GTA VI tiene en la proyección financiera de la empresa.

El nuevo Grand Theft Auto es, sin duda, uno de los videojuegos más esperados de la última década. La anterior entrega, GTA V, se lanzó en 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos de la historia. Con este nuevo retraso, los jugadores deberán esperar trece años para disfrutar de una nueva entrega principal de la saga, cuyo anuncio oficial tuvo lugar en 2022.

Por ahora, Rockstar pide paciencia y promete que la espera "valdrá la pena". Sin embargo, entre los fans crece la impaciencia y la duda de si esta será, finalmente, la fecha definitiva.