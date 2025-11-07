Aitana se deshace en halagos hacia LUX y Rosalía: "Me siento muy afortunada de vivir en la misma época que ella"

El esperado disco de Rosalía, LUX, ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha generado un auténtico fenómeno global. Tras meses de expectación y una filtración anticipada en redes, el proyecto ha recibido elogios tanto del público como de otros artistas. Una de las primeras en pronunciarse ha sido Aitana, quien no ha dudado en expresar su admiración por su compatriota.

A través de su canal de WhatsApp, la cantante compartió una reflexión mientras viajaba en tren hacia Valencia: "Voy camino a Valencia y pensaba… esta noche sale LUX, y me siento muy afortunada de vivir en la misma época que Rosalía. Artistas como ella aparecen una vez cada muchos años. Qué increíble poder tenerla como referencia, como mujer y como músico".

El mensaje, que rápidamente se viralizó, muestra el respeto y la admiración que Aitana siente hacia Rosalía, a quien considera una figura única dentro de la música contemporánea. Además, la artista añadía que tenía "muchas ganas de escuchar el álbum esta noche y de verla por primera vez en directo en Los40", destacando la emoción de poder coincidir con ella en un mismo evento.

El gesto de Aitana ha sido ampliamente aplaudido por sus seguidores, que han valorado su humildad y compañerismo en una industria a menudo marcada por las comparaciones.

Con LUX, Rosalía vuelve a desafiar los límites del pop y la vanguardia, y con mensajes como el de Aitana, queda claro que su impacto trasciende generaciones y géneros.