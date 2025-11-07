Fernanfloo revela el nombre de su futuro hijo y sorprende con un homenaje a uno de los héroes más famosos de los videojuegos

Fernanfloo, una de las figuras más icónicas del mundillo de la creación de contenido hispanohablante, ha vuelto a acaparar la atención de las redes sociales. Esta vez no por un vídeo o un directo, sino por una noticia personal que ha despertado la curiosidad de millones de fans en todo el mundo: el anuncio del nombre de su próximo hijo.

El creador publicó en Instagram una imagen acompañada del texto: "Del amor de dos corazones nacerá uno más: Link Flores Escobar". Con este mensaje, el youtuber confirmaba el nombre elegido para su bebé, un claro homenaje a Link, el protagonista de la mítica saga de videojuegos The Legend of Zelda.

Las reacciones no tardaron en llenar las redes sociales. En cuestión de horas, los comentarios se contaban por miles. Algunos seguidores aplaudieron la originalidad del nombre y la referencia a uno de los títulos más influyentes en la historia del gaming: "Es el mejor nombre de la vida", escribía un usuario en X (antes Twitter).

Sin embargo, otros se mostraron más escépticos ante la elección, argumentando que quizá un personaje de videojuego no es la mejor inspiración para un nombre real: "¿Cómo vas a llamar a tu hijo con el nombre de un personaje de videojuegos?", cuestionaba otro usuario.

Fernanfloo, cuyo nombre real es Luis Fernando Flores, es conocido por su particular sentido del humor y, también, claro, por su pasión por los videojuegos, por lo que la elección encaja perfectamente con su personalidad. Aunque el youtuber no ha dado más detalles sobre la llegada del bebé, sus seguidores ya han convertido el anuncio en tendencia.