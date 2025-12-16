Un diálogo polémico pone patas arriba la Pokémon Twitch Cup 4: "La cornamenta de Juan Guarnizo"

La Pokémon Twitch Cup 4, la nueva edición de la mítica serie basada en una versión modificada del clásico videojuego de Nintendo, arrancó satisfactoriamente. El formato, centrado en el juego, la narración y la interacción entre streamers, había logrado mantener una recepción mayoritariamente positiva tras superar las primeras críticas relacionadas con la ausencia de participantes de Latinoamérica. Sin embargo, el desarrollo del evento se ha visto alterado por un elemento inesperado.

El foco de la polémica se sitúa en una línea de diálogo pronunciada por uno de los personajes no jugables (NPC) incluidos en la ROM diseñada específicamente para el torneo. En un momento del juego, el personaje afirma: "Me gustaría que en la siguiente Velada participase Juan Guarnizo. Aunque me pregunto si contarán la cornamenta para el pesaje". La frase provocó una reacción inmediata de sorpresa entre varios participantes.

Algunos de los streamers que forman parte de la Pokémon Twitch Cup manifestaron su incomodidad al considerar que el comentario traspasaba el tono humorístico habitual del evento y se adentraba a un terreno personal y ofensivo. Las reacciones no tardaron en trasladarse a las redes sociales, donde una parte de la audiencia expresó su rechazo al uso de este tipo de referencias dentro de un formato de entretenimiento ligado a una franquicia familiar.

La situación llevó a que Barbe, uno de los responsables del proyecto, se pronunciara públicamente durante una retransmisión. El creador solicitó al equipo creativo que eliminara esa línea concreta del juego, reconociendo que el comentario no había sido acertado y que no representaba el espíritu que se buscaba para la serie.

Por el momento, la Pokémon Twitch Cup 4 continúa su curso, aunque marcada por una polémica que ha evidenciado la sensibilidad del público y la necesidad de revisar con mayor atención los elementos narrativos incluidos en este tipo de producciones.