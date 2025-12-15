Lola Lolita lo peta con su "funeral": Todas las pullitas a influencers en su vídeo más viral

Ya está aquí El entierro del año de Lola Lolita, un vídeo en formato roast yourself con el que repasa de forma humorística, creativa y sin filtros las principales polémicas que han marcado su año. El que probablemente sea su vídeo más elaborado ya se ha vuelto instantáneamente viral con sus seguidores intentando descifrar todos los mensajes, easter eggs y pullitas a otras influencers que hay escondidas en el mismo.

Empezando con el momento en que su hermana Sofia Surferss lanza una inderecta a Fabiana Sevillano recreando alguna de las frases de su vídeo viral de e ocho minutos: "¿Has estado en mi casa? ¿Conoces a mi madre? ¿Sabes quién es mi abuela?"

La siguiente pulla que todo el mundo está comentando llega contra Mar Lucas y de la boca de su amiga Violeta. Mar Lucas grabó un videoclip para su canción poliamor en el que aparecía Ibelky, expareja de Lola Lolita. Violeta dice: "Tu ahora vigila a Alonso. Vigila muy bien a Alonso porque ahora te lo van a coger enseguidita para un videoclip. Tu ya sabes que aquí la gente con tal de hacer views".

También sale salpicada Leto, causante en parte de la polémica del bolso que tuvo Lola Lolita en el vídeo de Nil Ojeda. Es el propio Alonso, novio de Lola Lolita, el que dice "Oye chicas, que yo os respeto" en referencia a la frase "Leto yo te respeto".

En medio de toda la polémica del bolso el hermano de Marta Diaz, Alphasniper, puso un tuit polémico en el que decía "al final mi hermana tenía razón". Lola ha compartido una imagen e una corona de flores, que no aparece en el vídeo oficial, en la que dice "Parece que al final mi hermana tenía razón"

La creadora ya había adelantado este proyecto durante su discurso al recibir el Premio Ídolo del Año. La pieza sitúa a la influencer en un velatorio ficticio, dentro de un ataúd y rodeada de coronas de flores donde pueden leerse algunos de los comentarios negativos más frecuentes que ha recibido en redes sociales. También aparece el bolso que protagonizó una de sus controversias más comentadas y que finalmente será sorteado.

El vídeo cuenta con la participación de perfiles muy relevantes en su entorno personal y profesional. Susi Caramelo, Benita y la colaboradora televisiva Anabel Pantoja aparecen junto a Carlos Baute, además de creadoras con las que mantiene una relación cercana como Violeta, Marina Rivers, Álvaro Suárez, Lucía de la Puerta, Marina Mese o Shannis.

También intervienen miembros de su familia y personas de su círculo íntimo, reforzando la idea de un proyecto arropado por quienes forman parte de su día a día.

El contenido, dirigido por Adrià Ruval y grabado en el Palacio de la Trinidad en Madrid, tiene una duración de más de tres minutos e incluye numerosas referencias integradas en el guion, el montaje y el atrezo, concebidas como guiños y pistas para el espectador.

Lola Lolita explica que este proyecto responde a un cierre de etapa: "El final de año es el mejor momento para hacer balance y reflexionar. No ha sido mi mejor año a nivel personal, pero sí a nivel profesional. Necesitaba hacer este contenido para cerrar una etapa y abrir las puertas a todos los proyectos que tengo en 2026. Tengo preparadas muchas sorpresas."

El entierro del año está disponible en sus perfiles de Instagram, TikTok y YouTube. Además, el próximo domingo se activará un concurso en sus redes sociales con el que los usuarios podrán optar al bolso que aparece en el vídeo.