Estos son los juegos que Epic Games Store podría regalar en Navidad, según las filtraciones

Con la llegada de diciembre, Epic Games Store vuelve a situarse en el centro de la conversación del sector gracias a su política de regalar juegos de forma periódica. Desde hace años, la campaña navideña se ha convertido en una de las más esperadas, ya que durante varios días consecutivos la tienda libera un videojuego distinto cada 24 horas. En esta ocasión, una supuesta filtración ha comenzado a circular en redes y foros especializados, apuntando a una selección especialmente ambiciosa para el tramo final del año.

Según estos rumores, la campaña habría arrancado a mediados de diciembre con producciones recientes y reconocibles. Entre los primeros nombres que se mencionan aparecen títulos como Hogwarts Legacy, uno de los juegos más vendidos de los últimos años, y Jurassic World: Evolution 2. A partir de ahí, la supuesta lista combinaría estrategia, aventura y narrativa, con propuestas como Desperados III, Total War: Warhammer o Tropico 5, cubriendo distintos géneros y perfiles de jugador.

A medida que avanzan los días, las filtraciones apuntan a una escalada en el atractivo de los juegos ofrecidos. Producciones independientes como Loop Hero o Chicken Police: Paint it Red! convivirían con títulos de corte más popular, como Lego Batman o Farming Simulator 2022. También se mencionan juegos muy bien valorados por la crítica como Terraria y Detroit: Become Human, lo que reforzaría la idea de una campaña pensada para atraer tanto a jugadores habituales como a nuevos usuarios de la plataforma.

El tramo final de la supuesta promoción sería el más llamativo. Según la información filtrada, Epic Games Store podría cerrar el año regalando Mortal Kombat 11 y, como colofón, Red Dead Redemption 2, uno de los títulos más aclamados de la historia. De confirmarse, se trataría de uno de los regalos más destacados en la historia de la tienda digital.

Por ahora, Epic Games no ha confirmado oficialmente esta información. Como en años anteriores, la compañía suele mantener el misterio hasta pocas horas antes de liberar cada juego. Hasta entonces, conviene tratar estos datos como rumores y esperar a los anuncios oficiales para conocer qué títulos formarán realmente parte de la campaña navideña.