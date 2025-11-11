El nuevo retraso de GTA 6 costará a Rockstar unos 60 millones de dólares adicionales

Rockstar Games ha confirmado un nuevo retraso en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado de la última década. La compañía comunicó el pasado 6 de noviembre que la fecha de salida pasa a ser el 19 de noviembre de 2026, unos meses más tarde de lo previsto inicialmente.

En un comunicado, el estudio pidió disculpas a los jugadores por la espera y justificó la decisión en la necesidad de garantizar el nivel de calidad habitual de la saga. "Sabemos que la espera ha sido larga, pero estos meses adicionales nos permitirán ofrecer el juego con el grado de acabado que esperáis y merecéis", señalaron desde Rockstar.

El título, según filtraciones recogidas por Insider Gaming, se encuentra "completo en contenido", y los desarrolladores están centrando los próximos meses en eliminar errores y mejorar el rendimiento general antes de su lanzamiento. Sin embargo, ese tiempo extra tendrá un coste considerable.

El periodista especializado Tom Henderson afirmó en su podcast del 8 de noviembre que el retraso implicará un gasto adicional de 60 millones de dólares en desarrollo. "Un desarrollador me comentó que el coste adicional será de unos 10 millones de dólares al mes, lo que eleva el total a unos 60 millones", explicó. Según sus cálculos, si se incluyen salarios y otros costes asociados, la cifra podría acercarse a los 100 millones.

Aun así, estas cifras no afectarán de forma significativa a los planes financieros de Take-Two, la empresa matriz de Rockstar. Grand Theft Auto VI ya se considera uno de los proyectos más caros de la historia del videojuego, con un presupuesto estimado de 2.000 millones de dólares entre desarrollo y marketing.

Pese a los retrasos, la expectación en torno al título sigue siendo enorme. Con cada nueva actualización, GTA 6 reafirma su posición como uno de los lanzamientos más ambiciosos y esperados del entretenimiento digital contemporáneo.