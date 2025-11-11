IlloJuan habla sin tapujos sobre su trasplante de pelo: "Me estaba afectado a la autoestima"

IlloJuan contó en su directo del domingo que decidió someterse a un trasplante capilar tras varios años de incomodidad con su imagen. "Me estaba afectando a la autoestima y cada vez me veía peor", confesó ante su comunidad de seguidores. Según relató, había llegado a un punto en el que no se sentía a gusto con su aspecto y optó por buscar una solución médica.

El creador explicó que la intervención fue de carácter preventivo, orientada principalmente a reforzar la línea frontal y la zona superior del cuero cabelludo. "No quería una solución que me dejara atado a una pastilla de por vida", comentó, en alusión a los tratamientos farmacológicos de mantenimiento que acompañan a algunos injertos. La cirugía, realizada en una clínica española, se prolongó desde las 9:30 hasta las 18:00 horas y tuvo un coste aproximado de 4.700 euros.

Durante su testimonio, IlloJuan habló también de la fase de recuperación. Indicó que la inflamación posterior fue leve y que los resultados definitivos no se apreciarán hasta dentro de medio año, el tiempo habitual necesario para que los folículos trasplantados se asienten y comiencen a crecer con normalidad.

Más allá del procedimiento, el creador de contenido quiso subrayar el componente emocional de su decisión. "Me daba muchísima vergüenza hablar del tema", reconoció. Explicó que ha necesitado tiempo para sentirse preparado y poder tratarlo con naturalidad en público, teniendo en cuenta la exposición mediática que implica su trabajo. Su testimonio ha sido bien recibido por sus seguidores, que han destacado la sinceridad con la que abordó un asunto íntimo.

En España, el injerto capilar atraviesa un momento de auge y normalización. Los precios oscilan entre los 2.000 y 4.000 euros para cirugías de alrededor de 3.000 folículos, y la oferta de clínicas especializadas ha crecido en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga. Esta expansión ha contribuido a que cada vez más hombres se sometan a este tipo de intervenciones sin los tabúes que existían hace una década.

El caso de IlloJuan refleja ese cambio cultural. Que una figura con millones de seguidores hable abiertamente de su experiencia contribuye a desestigmatizar este tipo de tratamientos y a normalizar la conversación sobre la imagen personal, especialmente entre los hombres jóvenes. En palabras del propio streamer, su objetivo era sencillo: Verse bien consigo mismo.