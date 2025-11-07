MrBeast inaugura su propio parque temático en Arabia Saudí: así es Beast Land

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un ambicioso proyecto: un parque temático temporal en Riad, Arabia Saudí. Según explicó en redes sociales, la iniciativa busca ofrecer una experiencia inmersiva inspirada en su característico estilo de vídeos, combinando entretenimiento, retos y grandes premios.

"No quería que fuese un parque temático típico. Pensé en juegos que a mí me encantaría jugar y los hicimos realidad", escribió el youtuber en su cuenta de X (antes Twitter). Beast Land incluirá atracciones originales, montañas rusas y competiciones con recompensas, siguiendo el espíritu de los desafíos que han hecho famoso al creador estadounidense.

El evento se enmarca dentro de Riyadh Season, un macrofestival de ocio y cultura financiado por el gobierno saudí, que cada año reúne conciertos, exposiciones y experiencias temáticas. Las entradas ya están disponibles con tres modalidades: una general por unos 7 dólares, otra Beast Mode por 25 dólares con acceso a tres atracciones, y una Beast Mode+ por 65 dólares, que permite disfrutar de todas las actividades.

Ante las críticas por elegir Arabia Saudí como sede, MrBeast defendió su decisión argumentando que "la mayoría de su audiencia está fuera de Estados Unidos" y que el país se encuentra "en el centro del mundo", lo que permite a más fans participar.

Pese al entusiasmo de sus seguidores, algunos observadores han señalado que el proyecto podría formar parte de los esfuerzos del gobierno saudí por mejorar su imagen internacional a través del entretenimiento, en el marco del plan Saudi Vision 2030 impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Beast Land abrirá oficialmente el 13 de noviembre y permanecerá en funcionamiento hasta el 27 de diciembre, con la promesa de ofrecer "una experiencia única para los fans del universo MrBeast".