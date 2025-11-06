Zeling es baneada temporalmente de Twitch tras un malentendido con un sub: "Twitch pensó que era un discurso de odio"

La streamer española Zeling ha protagonizado en las últimas horas un nuevo episodio de controversia en Twitch tras ser baneada durante varias horas por un supuesto incumplimiento de las normas de conducta de la plataforma. Según ha explicado la propia creadora de contenido, la sanción se debió a un malentendido en el chat durante uno de sus directos.

En un mensaje publicado en X, Zeling relató lo ocurrido: "Me banearon de Twitch unas horas por decirle a alguien "inmigrante peruano". El viewer se llamaba así, inmigrante_peruano, pero ya está todo solucionado".

La streamer añadió más contexto en respuesta a otro usuario que le preguntó por el incidente, aclarando que su comentario se había producido en tono de confianza y no con intención ofensiva. "Le dije: "cállate inmigrante peruano de mierda" porque me estaba trolleando en el chat (es sub, hay confianza, nos llevamos así) y sin contexto Twitch pensó que era un discurso de odio", explicó.

La plataforma, que mantiene una política estricta contra cualquier tipo de lenguaje discriminatorio o potencialmente ofensivo, aplicó una suspensión automática tras detectar el fragmento del directo. Sin embargo, tras la apelación de la creadora, el baneo fue levantado al comprobarse que no se trataba de un ataque real hacia un espectador.

El caso ha reabierto el debate sobre los límites del contexto y el humor en las transmisiones en directo, así como sobre la actuación de los sistemas automáticos de moderación de Twitch. Algunos seguidores de Zeling han criticado la falta de matices en las sanciones, mientras que otros recordaron la importancia de mantener un lenguaje cuidado incluso en situaciones de confianza con la comunidad.