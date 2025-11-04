El streamer Marlon sufre una aparatosa caída de un toro en pleno directo

El streamer Marlon vivió un momento de auténtico peligro durante una de sus retransmisiones en directo. El joven creador de contenido, muy popular en la comunidad española por su breve relación con Marta Díaz, y con cientos de miles de seguidores en Twitch y TikTok, decidió subirse a un toro de rodeo en mitad de un stream para ofrecer un momento divertido a su audiencia. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando perdió el equilibrio y salió despedido a los pocos segundos de montar en el animal.

La caída, que fue especialmente aparatosa, alarmó tanto a los espectadores como a las personas presentes en el lugar, ya que el animal estuvo a punto de pisarle tras el impacto. Afortunadamente, Marlon consiguió apartarse a tiempo y, tras unos segundos de tensión, se levantó ileso. El clip del accidente no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde los usuarios expresaron su susto, pero también admiración por la tranquilidad con la que el streamer se tomó el incidente.

Marlon, cuyo nombre lleva semanas en el foco mediático, también ha sido protagonista recientemente por su vínculo con la influencer Marta Díaz. Los rumores sobre una posible relación entre ambos surgieron tras varios encuentros públicos y apariciones en eventos, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar oficialmente el romance.

Sin embargo, parece que esta relación, si es que alguna vez lo fue, ha llegado a su fin. Tanto es así que Marta Díaz, de hecho, interrumpió hace unos días un directo al sentirse incómoda con las preguntas insistentes de sus seguidores sobre Marlon, dejando claro que su romance con Marlon había llegado a su fin.