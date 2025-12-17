Pablo Vera confirma que no está con Fabiana Sevillano y aclara que sigue soltero

Durante los últimos días, los rumores de una posible vuelta de Pablo Vera y Fabiana Sevillano se habían disparado. Las dudas comenzaron a circular a partir de varias imágenes y vídeos compartidos por ambos creadores de contenido en sus perfiles sociales. Algunos usuarios interpretaron que coincidían en los mismos lugares y momentos, lo que reavivó la idea de que la relación entre Pablo Vera y Fabiana Sevillano podría haberse retomado tras su ruptura. La hipótesis ganó fuerza rápidamente, impulsada por el seguimiento constante que ambos mantienen en plataformas como TikTok e Instagram.

Ante la proliferación de mensajes y teorías, ha sido el propio Pablo Vera quien ha salido al paso para aclarar la situación. La desmentida no llegó mediante un comunicado formal ni un vídeo explicativo, sino a través de una intervención directa en redes sociales. Según ha explicado el periodista Javi Hoyos, Vera comentó uno de sus vídeos publicados en TikTok para zanjar el asunto.

El mensaje fue breve, pero contundente. "Si supieras lo solo que estoy…", escribió Pablo Vera, dejando claro que no existe una reconciliación sentimental con Fabiana Sevillano y que, en estos momentos, se encuentra soltero. La frase, interpretada por muchos como irónica o resignada, fue suficiente para desmontar las especulaciones que se habían generado en torno a su vida personal.

La respuesta no tardó en difundirse entre los seguidores de ambos, que rápidamente dieron por cerrada la posibilidad de una vuelta. A partir de ese momento, el relato dominante pasó a centrarse en la relación cordial que mantienen tras la ruptura. Fuentes cercanas y el propio entorno digital de ambos apuntan a que siguen siendo buenos amigos y que las coincidencias detectadas responden a círculos sociales compartidos y no a una relación sentimental reactivada.

Este episodio vuelve a poner de relieve la rapidez con la que se construyen narrativas en redes sociales a partir de indicios mínimos. En ausencia de declaraciones claras, cualquier detalle puede convertirse en combustible para el rumor. En este caso, una sola frase ha bastado para ofrecer contexto y cerrar la especulación.

Por ahora, Pablo Vera ha optado por no añadir más explicaciones, dando por zanjado el asunto y reafirmando que su situación sentimental actual no incluye una relación con Fabiana Sevillano.