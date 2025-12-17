TheGrefg sufre un impactante accidente en su último vídeo: "Estoy conmocionado"

TheGrefg publicó hace unas horas un nuevo vlog en su canal de YouTube centrado en su viaje en El Salvador. El vídeo mostraba distintas actividades turísticas hasta que una de ellas cambió por completo el tono de la grabación. Durante una experiencia en una tirolina, el creador de contenido sufrió un accidente que él mismo relata ante la cámara pocos minutos después.

Según explica en el propio vídeo, el incidente se produjo cuando ya estaba en pleno descenso. Al percibir la velocidad a la que avanzaba y la cercanía de varios árboles situados al final del recorrido, intentó accionar el freno de la tirolina. Sin embargo, el mecanismo no respondió. En un primer momento pensó que se trataba de algo normal, pero la situación empezó a preocuparle al ver cómo las ramas comenzaban a golpearle los pies.

El murciano cuenta que incluso el instructor, situado a cierta distancia, le hizo gestos para que frenase. Pese a ello, el sistema no funcionó y el recorrido terminó con un choque contra un tronco. "Iba apretando el freno, pero me di cuenta de que no funcionaba", relata TheGrefg, describiendo el impacto como especialmente fuerte y desorientador.

Tras el golpe, el creador de contenido asegura que quedó aturdido durante unos instantes. En sus palabras, se sintió "conmocionado", aunque inicialmente no notó dolor inmediato. Con el paso de los minutos, comenzaron a aparecer molestias en el cuello y en una rodilla, síntomas que atribuye directamente al choque sufrido en la tirolina. El vídeo muestra escenas explícitas del momento del impacto y, desde luego, son sobrecogedoras. Por el momento, TheGrefg no ha informado de consecuencias médicas graves ni de la necesidad de atención hospitalaria. Por suerte, este accidente se ha quedado en un simple susto y el murciano podrá seguir con su viaje sin más complicaciones.