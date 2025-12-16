UN BUEN CONSEJO
Rubius lo deja claro y no negocia su libertad creativa: "Yo siempre voy a hacer lo que a mí me parezca divertido, no me voy a forzar"
El creador de contenido reflexiona en directo sobre su manera de entender internet y su relación con el éxito. En uno de sus últimos streams, Rubius ha explicado por qué prioriza la diversión y la libertad creativa frente a las métricas, reivindicando un modelo que ha marcado su trayectoria y su vínculo con la audiencia.
En uno de sus últimos directos, Rubius dio sin querer un consejo excelente aplicable a todos los creadores de contenido. En dicho directo, comenzó su intervención recordando los inicios de su carrera en plataformas digitales, cuando la creación de vídeos no estaba condicionada por algoritmos, patrocinios ni objetivos de crecimiento definidos. Esa forma de trabajar se ha mantenido como una constante en su carrera a lo largo de los años.
Durante el stream, el creador fue tajante al exponer su postura: "Yo siempre voy a hacer lo que a mí me parezca divertido y lo que a mí me parezca buen contenido. No me voy a forzar a hacer algo que no me gusta, solo para ganar más dinero, más visitas… En mi vida ha sido ese mi estilo". Sus palabras fueron recibidas con apoyo por parte de una audiencia que ha crecido junto a él durante más de una década.
Esa libertad creativa ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas. Por un lado, le ha permitido experimentar con formatos, desaparecer temporadas cuando lo ha necesitado y regresar sin dar explicaciones extensas. Por otro, esa actitud le ha llevado a renunciar a oportunidades que habrían supuesto un mayor rendimiento económico o una mayor exposición mediática.
En un ecosistema digital cada vez más profesionalizado, donde muchos creadores adaptan su contenido a las tendencias para mantener relevancia, Rubius defendió la importancia de marcar límites. En su opinión, forzar la creatividad acaba pasando factura a largo plazo y rompe la relación honesta con la audiencia. Esa coherencia, sin duda, ha sido clave para sostener una carrera prolongada en un entorno caracterizado por la fugacidad.
La trayectoria de Rubius lo ha convertido en una figura de referencia dentro de la historia de internet. Su capacidad para mantenerse relevante sin renunciar a su forma de entender el entretenimiento ha contribuido a consolidar su imagen como uno de los pioneros del sector. Lejos de ofrecer fórmulas o consejos, el streamer cerró su reflexión reafirmando una idea sencilla: seguir disfrutando del proceso es, para él, la única manera válida de crear contenido.
