Lluna Clark cuenta en TikTok la desaparición de unas bragas y cree que alguien se las ha robado

Todo comienza con una escena doméstica sin mayor trascendencia. Lluna Clark cuenta que estaba paseando a su perro cuando empezó a llover de forma repentina. Ante la situación, regresó corriendo a casa para recoger la ropa que tenía tendida en el jardín y evitar que se mojara. Al ponerla a cubierto, algo llamó su atención de inmediato: faltaban sus bragas.

En el vídeo, la creadora detalla el momento en el que se da cuenta de la ausencia. "Está toda la ropa, pero donde deberían estar las bragas no hay nada", explica, visiblemente desconcertada. Su primera reacción fue pensar que el viento podría habérselas llevado, aunque ella misma descarta rápidamente esa posibilidad. Según relata, resulta poco probable que solo se hayan volado tres prendas concretas y que ninguna otra pieza haya desaparecido.

Tras comprobar el jardín y no encontrar rastro de ellas, Lluna empieza a plantearse una hipótesis más inquietante. En su relato introduce un elemento previo que, para ella, resulta clave. Tiempo antes, justo después de su cumpleaños, recibió en casa una nota anónima acompañada de un globo y una flor. El mensaje no incluía ningún nombre ni explicación, algo que ya le había resultado extraño en su momento.

"¿Por qué pienso que me han podido robar las bragas?", se pregunta en el vídeo, antes de conectar ambos hechos. La llegada de aquella nota misteriosa y la posterior desaparición de las prendas íntimas le hacen sospechar que podría no tratarse de una simple coincidencia. "De repente, me desaparecen tres bragas… no sé", concluye.

El vídeo ha acumulado rápidamente miles de visualizaciones y comentarios. Mientras algunos usuarios restan importancia al suceso y apuntan a causas más prosaicas, otros comparten la inquietud de la creadora y reflexionan sobre los límites entre lo anecdótico y lo perturbador.