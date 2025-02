Lluna Clark se harta de las críticas: "Puedo ir en bikini si quiero"

Lluna Clark ha dicho basta a las críticas que recibe constantemente. Durante un directo, la artista compartió su experiencia con un seguidor que ha llegado a convertirse en una amenaza. "Hay un tío que no está bien de la cabeza al que he bloqueado porque me comenta en todos los vídeos, todos los días. Me da miedo que un día venga a mi casa", confesó.

Clark explicó que el problema comenzó después de que un vídeo suyo se hiciera viral en TikTok. "El otro día vi un vídeo en el que salía yo corriendo y me rebota el culo. ¿Cómo voy a saber que me rebota el culo si no me veo de espaldas?", ironizó. Además, la streamer ha contado que recibe comentarios insistentes acusándola de subir "contenido explícito", una afirmación que desmiente categóricamente.

"Muchas personas dicen que hago contenido explícito, pero ¿por qué? Si subo un vídeo en bikini, es porque estoy en la playa. Lo hacen todas las influencers, las que no son influencers y también los chicos. ¿Por qué tengo que justificarme?", añadió Clark, visiblemente molesta.

La creadora de contenido también aprovechó para reivindicar su trabajo como pintora, un aspecto que a menudo queda eclipsado por las críticas hacia su imagen. "Puedo tener un OnlyFans, pintar y escribir si quiero. Ser inteligente o tener talento no está reñido con mostrar tu cuerpo", declaró.

Lluna Clark dejó claro que no piensa dejar de hacer el contenido que le apetezca, incluso avanzó sus planes para este verano: "Voy a hacer directos en bikini porque si estoy en la playa, estoy en la playa".

Con esta respuesta, la streamer planta cara a las críticas y envía un mensaje rotundo: nadie tiene derecho a cuestionar su manera de expresarse en redes sociales ni a condicionar su libertad creativa.