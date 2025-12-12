WestCOL carga contra la Kings League tras fichar por la Baller League: "He pasado de estar con Alana y Werever a estar con Usain Bolt y Ronaldinho"

El enfrentamiento verbal entre WestCOL y la Kings League ha sumado un nuevo capítulo tras su incorporación a la Baller League, la competición alemana de fútbol 7 que avanza en su expansión internacional. La salida del creador colombiano del torneo presidido por Gerard Piqué ya había estado rodeada de fricciones, y ahora el streamer ha reforzado su postura con declaraciones que han vuelto a abrir el debate en la comunidad.

En su último directo, WestCOL describió su experiencia en la Kings League como un entorno en el que, aseguró, no lograba encajar. "Yo me veía raro ahí, no me sentía cómodo, de verdad. Yo sentía que no pertenecía a esa liga", afirmó, antes de recurrir a una comparación contundente: "Yo me sentía demasiado titán para estar allí. Es como si el Real Madrid viene a jugar una liga de segunda". Este sentimiento de desajuste, según explicó, estuvo muy presente durante su participación en el proyecto.

Sus declaraciones también incluyeron una crítica directa al nivel competitivo y mediático del torneo. Sin mencionar méritos individuales, afirmó: "No lo digo por menospreciar a nadie, lo digo porque es la realidad. Estábamos en la Kings League y allí estaban Yolo, Alana, Werever…". Acto seguido, contrastó esa experiencia con la llamada que —según relató— recibió desde la Baller League para convertirse en su representante hispanohablante.

WestCOL destacó además el perfil de figuras vinculadas a su nuevo destino: "Pasamos de estar en la Kings League con Yolo, Alana y Werever a estar en la Baller League con Usain Bolt, Ronaldinho, Kai Cenat, Speed, xQc…". El streamer concluyó que evitaría dar más nombres "porque si sigo contando van a quedar en ridículo", intensificando así el choque público con su antigua liga.

La Kings League no ha respondido oficialmente a estas afirmaciones, mientras la Baller League continúa perfilando el desarrollo de su torneo internacional, en el que WestCOL será una de sus caras principales.