Un perro posa con expresión de inocencia tras desatar este caos navideño

La Navidad no siempre acaba como estaba planeada, y este perro es la prueba perfecta. Un vídeo viral muestra el momento en el que un can aparece junto a los restos de un auténtico caos festivo, con adornos navideños destrozados y repartidos por el suelo… mientras él mantiene una expresión tan inocente que resulta imposible no reírse.

La escena fue grabada por Derly Gordillo después de que su perro, Gost, dañara varios adornos de Navidad en su casa. El árbol, las decoraciones y otros elementos acabaron esparcidos por el suelo, dejando claro que algo había salido mal durante las celebraciones.

Sin embargo, lo más divertido llega al final del vídeo, cuando la cámara se detiene en Gost. Rodeado del desastre, el perro mira fijamente sin mostrar el más mínimo signo de culpa, como si no tuviera nada que ver con lo ocurrido.

Derly, que vive en Bogotá (Colombia), compartió el clip en TikTok a través de la cuenta dedicada a su mascota. El vídeo no tardó en acumular miles de visualizaciones, likes y comentarios de usuarios que no pudieron resistirse al contraste entre el destrozo y la expresión del perro.

Entre las reacciones, uno de los comentarios más celebrados resume el sentir general con humor: "El árbol le atacó seguro".

El vídeo se ha convertido en uno de esos momentos virales que recuerdan por qué los animales domésticos protagonizan algunos de los contenidos más compartidos en redes sociales, especialmente durante fechas tan caóticas como la Navidad.