10 canciones que acabaron convirtiéndose en meme

All Star - Smash Mouth

Si Jaime Altozano lo dice, no hay discusión: 'All Star' es una de las canciones-meme más recordadas de la historia, y su sorprendente origen ha sido inspiración suficiente como para que el youtuber dedique un vídeo entero al tema.

Caramelldansen - Caramella Girls

El baile de esta canción fue memificado hasta la saciedad, e incluso hoy en día hay quien recuerda el conocido paso que le aseguró la viralidad.

Mii Theme

Una de las canciones (o más bien, instrumentales) más extrañas de esta lista es una de las que sonaban de fondo mientras se usaba la consola Wii. Ha servido de background para infinidad de memes desde hace más de una década.

Butterfly - Smile

Muchos recordarán esta canción porque es la que sonaba en los teléfonos móviles de juguete de principios de los 2000. La nostalgia tira mucho, y es por eso que a día de hoy se sigue utilizando como memes.

Shooting Stars - Bag Raiders

Hace ya muchos años que perdió su pico de popularidad, pero hubo unos cuantos meses en los que 'Shooting Stars' logró colarse en cada rincón de Internet.

Never Gonna Give You Up - Rick Astley

La más conocida de las canciones de esta lista. Es la prueba de que las generaciones más jóvenes pueden inspirarse también en lo que no vivieron para hacer humor.

A Thousand Miles - Vanessa Carlton

Su momento meme se vivió casi al mismo tiempo que el lanzamiento de la canción, y su origen tiene más que ver con el cine que con Internet. 'White Chicks' (o 'Dos Rubias de Pelo en Pecho', en España) y Terry Crews fueron parte de la razón por la que esta canción pasó a ser un meme en apenas unos meses.

Photograph - Nickelback

Más que por la canción al completo, es el videoclip y el primero de sus versos el que ha servido para hacer más memes. Un momento tardío de popularidad para Nickelback, que llegó mucho después de sus años más deslumbrantes.

Friday - Rebecca Black

Toda una pionera en el fenómeno de la canción viral, 'Friday' de Rebecca Black consiguió pasar a la historia a pesar de sonar a rayos. En lo que a memes se refiere, la calidad tiene poco que ver con su capacidad para hacerse viral.

Astronomia - Vicetone & Tony Igy

Tuvo un breve momento de viralidad, pero sus notas se han convertido en sinónimo absoluto de una imagen muy específica: la de varios hombres trajeados portando un ataúd al ritmo de la música.