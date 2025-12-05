Unos perros son pillados destruyendo una almohada en una divertida escena del crimen

Mira el momento en que dos perros traviesos aparecen con las patas teñidas de rojo después de convertir una simple almohada en una auténtica tormenta de nieve hecha de pelusa.

Danting Zhuo, de Folsom (California, EE. UU.), grabó la escena en su casa al descubrir que Thanos, de seis años, y Pepper, de cuatro, ambos pitbulls, habían desatado el caos absoluto.

En el vídeo se ve el relleno de la almohada repartido por todo el suelo y el sofá, mientras los dos perros posan orgullosos en mitad de la catástrofe, totalmente tranquilos y sin el menor rastro de arrepentimiento.

Danting bromeó diciendo que eran "dos pequeños criminales felices", y las imágenes demuestran que, aunque el desastre fue monumental, también es una auténtica escena de comedia.

El clip se compartió en redes y un usuario comentó: "Este sería mi perro. 30 juguetes por todo el suelo y Herman siempre elegiría una almohada navideña decorativa".

Los perros son animales maravillosos pero a la vez pueden ser tremenedamente traviesos.