Un delfín carga a su cría muerta con su manada

Un desgarrador y poderoso testimonio del vínculo emocional entre los delfines ha dado la vuelta al mundo después de que un dron captara a una delfín nariz de botella transportando el cuerpo sin vida de su cría a través del Océano Pacífico. La escena, grabada por Dylan Golden, muestra cómo la madre avanza con cuidado mientras otros miembros del grupo la escoltan a poca distancia, formando una especie de procesión silenciosa.

Golden asegura que se dio cuenta de la situación nada más ver cómo la delfín intentaba sostener a su cría sobre el hocico, un gesto habitual entre madres y crías recién nacidas, pero que en este caso revelaba algo mucho más triste: el pequeño no estaba vivo. Aun así, la madre se negaba a separarse de él.

"Fue un momento realmente conmovedor y hermoso", explica el autor del vídeo. "La madre delfín cargaba a su cría fallecida a través del grupo, aferrándose a ella incluso después de que la pequeña se fuera. Los demás delfines permanecieron cerca, dejándola avanzar en primera posición, casi como si le dieran espacio para llorar su pérdida".

El vídeo es un ejemplo más de un comportamiento observado en distintas especies de cetáceos: las madres pueden transportar a sus crías muertas durante horas o incluso días, incapaces de romper ese vínculo tan fuerte. Los expertos señalan que este tipo de conductas se interpretan como una forma compleja de duelo, en la que el resto del grupo acompaña y protege a la madre durante el proceso.

"Es un tipo de comportamiento de cuidado que a veces se transforma en duelo, y todo el grupo suele permanecer unido durante ese proceso", añade Golden. "Sus lazos son tan profundos y emotivos que se perciben con claridad en momentos como este".

Las imágenes, que ya circulan ampliamente en redes sociales, han impactado a miles de personas por la delicadeza del gesto y por la manera en la que el grupo de delfines parece entender y respetar el dolor de la madre. Una escena triste, sí, pero también una poderosa muestra de la sensibilidad y la inteligencia emocional de estos animales.