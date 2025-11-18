Ibai se calienta como nunca con TheGrefg por la Kings League: "¿Vas a seguir llorando soplapollas?"

Más de dos años después de su estreno, la Kings League ya no genera el entusiasmo unánime que marcó sus primeras temporadas. Lo que comenzó como un fenómeno capaz de llenar el Camp Nou y romper récords de audiencia vive ahora un clima marcado por la fatiga, las críticas internas y un creciente desencanto entre sus propios presidentes.

La última polémica estalló tras la victoria de Porcinos por 16-5 ante Ultimate Móstoles en la final. Con el partido aún en juego, DjMaRiiO lanzó un duro mensaje en directo sobre el rumbo de la competición. "Se acabó la Kings ya... esto está muerto", afirmó, señalando la presencia intermitente de algunos presidentes, la influencia de los copresidentes e incluso el uso del equipo de fútbol 11 Ronin FC por parte de Ibai como incentivo para fichajes.

TheGrefg se sumó poco después con un vídeo en TikTok, asegurando que nunca había sentido "tanta vergüenza" viendo un partido de la Kings League. Sus palabras alimentaron aún más el debate sobre el supuesto desequilibrio competitivo y el papel del equipo de Ibai en la configuración de la liga.

La situación se intensificó cuando, tras proclamarse campeón Porcinos, TheGrefg publicó en X: "DEP Kings League 16/11/2025". Ibai respondió con un mensaje todavía más contundente: "DEP Kings League 17/11/2025. Gracias Oriol por permitir este equipo ilegal... ¿Vas a seguir llorando soplapollas? TheGrefg, ficha bien que tienes 28 millones de euros y 15 pisos y deja de quejarte".

TheGrefg replicó con ironía: "Ibai me ha llamado soplapollas en 2025. Aún hay esperanza…". El cruce, uno de los más explícitos entre presidentes desde el inicio de la competición, evidencia un desgaste creciente. Mientras la audiencia responde cada vez menos en las grandes citas, las tensiones internas —cada vez más visibles— cuestionan la sostenibilidad del proyecto en su estado actual.