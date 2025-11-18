¿TheGrefg abandona la Kings League?: "No voy ni a vender mi plaza, la voy a regalar"

TheGrefg, uno de los presidentes más mediáticos de la Kings League, dejó entrever durante un reciente directo que está valorando seriamente abandonar la competición. Sus palabras, cargadas de frustración, han encendido las alarmas entre la comunidad, especialmente en un momento en el que la liga atraviesa un clima de tensión creciente.

"¿Por qué sigo en la Kings League? ¿Por la felicidad cuando ganamos? Sí, esa felicidad es muy grande, pero ¿compensa todo esto?", planteó. El creador de contenido enumeró los motivos que le han llevado a este punto: "¿Compensa el tener que ser el defensor de las cosas injustas? ¿Compensa que ahora Ibai esté enfadado conmigo? ¿Compensa que tenga a medio México queriendo matarme por decir que PIO paga sobresueldos?".

Estas declaraciones continúan la línea de malestar que ya se había percibido en los últimos días, en los que varios presidentes han mostrado su cansancio por el supuesto adulteramiento de la liga, los enfrentamientos públicos y el desgaste que genera la competición.

TheGrefg fue aún más lejos al afirmar que no buscará vender su plaza, sino regalarla: "Es que no voy ni a vender mi plaza, la voy a regalar. De verdad, se la voy a regalar a alguien". Una frase que ha generado un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de seguidores han reaccionado entre sorpresa, apoyo y preocupación por la deriva de la competición.

Por ahora, la Kings League no se ha pronunciado sobre las declaraciones del creador. Sin embargo, la posible salida de uno de sus rostros más reconocibles abriría un escenario complejo para una liga que parece atravesar una etapa marcada por conflictos internos y desgaste entre sus protagonistas.