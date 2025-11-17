Rosalía conquista a Jimmy Fallon en su visita a The Tonight Show y pone a Estados Unidos a dar palmas

La presencia de Rosalía en The Tonight Show de Jimmy Fallon se convirtió en uno de los momentos televisivos más comentados de la semana. La artista catalana acudió al programa para presentar Lux, su nuevo álbum, y terminó protagonizando una intervención de más de 20 minutos en la que el presentador no dudó en mostrar su admiración por ella. Fallon la recibió con elogios por el impacto de su disco, destacando su entrada en el top 5 de la lista Billboard, un hito inédito para la cantante en Estados Unidos.

Rosalía apareció vestida de blanco y con su característico peinado suelto, acaparando de inmediato la atención del público. Durante la entrevista, Fallon repasó algunas de las críticas positivas que ha recibido Lux, lo que provocó la sonrisa y el visible rubor de la intérprete. Ambos conversaron también sobre su participación en Euphoria, la serie en la que la artista ha estado trabajando.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Fallon propuso participar en un juego en el que debía adivinar frases en español. La dinámica consistía en que Rosalía tenía que pronunciar varias frases en español y el presentador debía de adivinar cuál era la intención de las mismas. Por último, Fallon terminó acompañando a Rosalía con palmas y breves fragmentos cantados, generando la ovación del público en plató.

La artista también interpretó La perla, uno de los temas centrales de su nuevo álbum, en una actuación que cerró su visita. La puesta en escena consolidó una intervención que reforzó el creciente peso de Rosalía en el panorama internacional y confirmó la estrecha relación que mantiene con The Tonight Show, donde ya había sido entrevistada en 2022.