Cantantes españoles que han vendido más discos en la historia
Hay ciertos cantantes españoles que han vendido millones y millones de discos en todo el mundo. Hoy hacemos un repaso a los diez que han conseguido cifras de ventas más altas a nivel internacional.
Julio Iglesias
Con 120 millones de discos vendidos, está muy por encima de todos los demás artistas españoles de esta lista, gracias a su enorme éxito en países que no son de habla hispana.
Enrique Iglesias
Enrique es digno sucesor de su padre y se queda con el segundo puesto de la lista, gracias a sus 75 millones de discos vendidos
Rocío Durcal
Su sonido con proyección latinoamericana le sirvió para ser la tercera artista con más discos vendidos en todo el mundo: cerca de 75 millones.
Camilo Sesto
Le sigue de cerca Camilo Sesto, con 72 millones de discos vendidos.
Raphael
Está claro que los grandes clásicos juegan con ventaja en esta competición. Raphael, por ejemplo, acumula 70 millones de discos vendidos (¡y los que le quedan!).
José Luis Perales
Aunque esté muy lejos de ser un éxito en streaming actualmente, su momento de oro le sirvió para acumular 50 millones de discos vendidos.
Baccara
Apostaron por el idioma inglés, y acertaron: 30 millones de discos vendidos.
Manolo Escobar
Empata con ellas Manolo Escobar, también con 30 millones.
Mecano
El primer grupo de esta lista es Mecano, con 25 millones de discos vendidos.
Alejandro Sanz
Y terminamos con Alejandro Sanz, que ha vendido más de 24 millones de discos.
