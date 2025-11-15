Cantantes españoles que han vendido más discos en la historia

Julio Iglesias

Con 120 millones de discos vendidos, está muy por encima de todos los demás artistas españoles de esta lista, gracias a su enorme éxito en países que no son de habla hispana.

Enrique Iglesias

Enrique es digno sucesor de su padre y se queda con el segundo puesto de la lista, gracias a sus 75 millones de discos vendidos

Rocío Durcal

Su sonido con proyección latinoamericana le sirvió para ser la tercera artista con más discos vendidos en todo el mundo: cerca de 75 millones.

Camilo Sesto

Le sigue de cerca Camilo Sesto, con 72 millones de discos vendidos.

Raphael

Está claro que los grandes clásicos juegan con ventaja en esta competición. Raphael, por ejemplo, acumula 70 millones de discos vendidos (¡y los que le quedan!).

José Luis Perales

Aunque esté muy lejos de ser un éxito en streaming actualmente, su momento de oro le sirvió para acumular 50 millones de discos vendidos.

Baccara

Apostaron por el idioma inglés, y acertaron: 30 millones de discos vendidos.

Manolo Escobar

Empata con ellas Manolo Escobar, también con 30 millones.

Mecano

El primer grupo de esta lista es Mecano, con 25 millones de discos vendidos.

Alejandro Sanz

Y terminamos con Alejandro Sanz, que ha vendido más de 24 millones de discos.