Aitana se sincera sobre Plex: "Cuando vas creciendo y vas madurando en el amor, pues lo sientes de otra forma"

Aitana Ocaña no se anduvo con rodeos durante su paso por la alfombra roja de Los40 Music Awards 2025. Ante las insistentes preguntas de la prensa no dudo en confirmar que estaba enamorada de Plex, algo que ya todos sabíamos.

"Estoy enamorada, claro que sí", dijo con una sonrisa, después de que los periodistas insistieran sobre su situación sentimental. "Pero si os lo he dicho cincuenta veces, estoy enamorada", añadió entre risas, dejando claro que no hay lugar para las dudas.

Aitana quiso matizar también unas recientes declaraciones suyas en un podcast que habían dado pie a interpretaciones erróneas sobre su manera de vivir el amor: "Creo que se han tergiversado mis palabras. Ni muchísimo menos quería decir que antes no estuviese enamorada. Simplemente, cuando vas creciendo y madurando en el amor, lo sientes de otra forma”.

Sobre su relación con Plex, fue prudente, aunque sincera: "Cuando hay dos personas que son pareja, una misma no decide qué contar. Hay que tener en cuenta que la otra persona esté cómoda y de acuerdo”.

La artista, que está viviendo un momento profesional brillante y se prepara para actuar en los Latin Grammy, también habló sobre quién le aporta calma en su vida: Mi familia, Dani y todo".

Además Aitana también tuvo palabras de admiración para Rosalía, con quien no descarta colaborar en el futuro: "Me encantaría, pero Rosalía es otra liga completamente".