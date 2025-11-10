Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots y Nick Cave encabezan el apabullante cartel del Mad Cool 2026

Sabíamos que el Mad Cool preparaba algo grande para celebrar su décimo aniversario (que no su décima edición), pero nadie imaginaba que sería tan grande.

El festival madrileño vuelve del 8 al 11 de julio de 2026 con un cartel espectacular y con una reestructuración total de su recinto, promete una experiencia más cómoda para el público y recupera el formato de cuatro jornadas, cada una con una identidad propia.

Algunos nombres ya sonaban por su paso por el NOS Alive de Lisboa —que se celebra el mismo fin de semana— como Florence + The Machine, Nick Cave, Twenty One Pilots o Lorde, pero el anuncio completo confirma que la edición 2026 será una de las más potentes de su historia.

Miércoles 8 de julio: Foo Fighters y Moby en el festival

El festival arranca con su jornada más ecléctica. Foo Fighters serán los grandes protagonistas en la que será su única fecha en España en 2026, dentro del “Take Over Tour”. La banda, que ya actuó en la segunda edición del Mad Cool, compartirá escenario con Moby, The War On Drugs y Wolf Alice, entre otros.

El primer día también contará con una selección de propuestas potentes: The Warning, Jeanne Beth, The War and Treaty, Palaye Royale, Dogstar, Hot Milk, Villanelle, Hotwax, MadMadMad y Bigger Splash.

Jueves 9 de julio: poder femenino y pop global

El segundo día será el más femenino y luminoso. Florence + The Machine regresan a Madrid con su nuevo álbum “Everybody Scream”, prometiendo un espectáculo sensorial donde cada canción se convierte en himno.

Lorde debutará en el festival presentando “Virgin”, su cuarto trabajo, con el magnetismo y la melancolía que la han convertido en una de las voces más personales del pop actual.

Otra de las grandes apuestas es Jennie, integrante de Blackpink, que presentará su proyecto en solitario mezclando R&B, hip hop y K-pop. También actuará Teddy Swims, el cantante estadounidense conocido por “Lose Control”, con su potente voz soul.

Completan el cartel del jueves Zara Larsson, Charlie Puth, Renée Rapp, el DJ set de The Blaze, CMAT, Sadie Jean, Son Mieux, Zimmer90, Frost Children y Chloe Slater.

Viernes 10 de julio: la jornada más alternativa

El viernes será el día más alternativo con Twenty One Pilots como gran reclamo. La banda ganadora de un Grammy regresará a Madrid tras su paso por el Mad Cool 2022 con un directo explosivo que mezcla pop, rock y hip hop.

Kings of Leon cumplirán su promesa pendiente con los fans del festival y volverán a Madrid para repasar clásicos como “Sex on Fire” o “Use Somebody”.

Los legendarios Pixies celebrarán su 40 aniversario con parada en el Mad Cool, y Halsey ofrecerá un show visual e intenso, reivindicando temas de salud mental y derechos humanos.

El cartel del viernes lo completan A Perfect Circle, Sigrid, Interpol, Holly Humberstone, Midnight Generation, Cliffords, Usted Señalemelo, Karen Dio, Rio Kosta y My First Time.

Sábado 11 de julio: un cierre de leyenda con Nick Cave, Pulp y David Byrne

Toda gran celebración merece un gran cierre, y el sábado 11 promete ser inolvidable. Nick Cave & The Bad Seeds serán los maestros de ceremonias de una jornada épica, con su magnetismo inconfundible y esa conexión única con el público.

También volverán Pulp, una de las bandas más icónicas del britpop, liderada por Jarvis Cocker, que traerán su último trabajo “More” y harán vibrar Madrid con himnos como “Common People” y “Disco 2000”.

El siempre genial David Byrne (Talking Heads) presentará su nuevo álbum junto a los clásicos que marcaron generaciones, en un espectáculo teatral y coreográfico marca de la casa.

The Black Crowes aportarán su rock sureño, mientras Kasabian, Jalen Ngonda, The Vaccines y Matt Berninger (The National) completan una jornada de lujo junto a The Reytons, Persia Holder, Overpass, TTSSFU y Supermodel*.

Electrónica de primer nivel

Como cada año, la música electrónica tendrá su espacio propio. Del 9 al 11 de julio pasarán por el Mad Cool nombres de referencia mundial como Richie Hawtin, Boys Noize, Polo & Pan, Nina Kraviz, Swimming Paul, Weval, Palms Trax y Bunt.

Mad Cool Festival 2026 promete ser una edición para la historia: un homenaje a diez años de música, con un cartel repleto de iconos y una producción pensada para disfrutar al máximo de la experiencia festivalera.