Los cantantes y grupos con más números uno en el Billboard Hot 100

The Beatles

Aunque han pasado 55 años desde su último número uno, The Beatles sigue siendo el grupo o artista que más números uno ha conseguido en el Billboard Hot 100: un total de 20.

Mariah Carey

A solo un pasito de distancia está Mariah Carey, con 19 números uno.

Elvis Presley

Y otro pasito por detrás está Elvis Presley, con 18 canciones en lo más alto de Billboard Hot 100.

Rihanna

Sorprende que Rihanna haya superado en cantidad de números uno a varias de las grandes leyendas de la música pop: acumula 14, y no tiene más porque ha preferido dedicarse a otros menesteres en los últimos diez años.

Michael Jackson

Michael Jackson tiene 13 canciones que han llegado al número uno de Billboard Hot 100.

Drake

Son las mismas que tiene Drake, 13.

Taylor Swift

Y también Taylor Swift, para quien el 13 es, además, su número de la suerte.

Madonna

Un poquito por detrás está Madonna, con 12 canciones.

The Supremes

Y The Supremes, también con 12; ¡y las consiguieron en solo cinco años de trayectoria!

Whitney Houston

Whitney Houston acumuló 11 canciones en lo alto del Billboard Hot 100.

Janet Jackson

Janet Jackson se quedó a solo dos pasos de su hermano, con 10.

Stevie Wonder

Y Stevie Wonder empató con ella, también con 10 canciones que han llegado a ser número uno en el Billboard Hot 100.