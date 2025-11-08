NOMINACIONES PREMIOS GRAMMY 2026
¿Por qué Taylor Swift no ha estado nominada a los premios Grammy por The Life of a Showgirl? Ni ninguneo ni cancelación
Tras anunciarse todas las nominaciones a los Grammy 2026, muchos fans han compartido su confusión sobre por qué el último álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, no recibió ninguna nominación. Esta es la razón.
Muchos fans se han sorprendido al ver que nombres como Taylor Swift no han aparecido en la lista de nominados a los Premios Grammy 2026.
Sin embargo, la razón está lejos de ser un desplante o una polémica hacia la artista: todo se debe al calendario de elegibilidad que marca la propia Academia de la Grabación.
La 68 edición de estos galardones ha reconocido únicamente a las obras publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025, mientras que The Life of a Showgirl, el último álbum de Swift, se lanzó en octubre de 2025.
Eso sí, aunque se haya quedado fuera de esta edición, su disco podrá competir en la próxima edición, perfilándose ya como una de las favoritas para los Grammy 2027.
Con una industria donde el 'timing' siempre es clave, los temas y los discos no se programan ni lanzan por casualidad y las fechas están escogidas cuidadosamente para que los artistas saquen el mayor rédito de su trabajo.
Los Grammy se celebrará el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny o Sabrina Carpenter como favoritos y artistas más nominados.
