¿Rosalía habla de RoRo en una de las nuevas canciones de LUX?

El lanzamiento de LUX ha vuelto a situar a Rosalía en el centro de la conversación cultural. El disco, cargado de simbolismo, innovación y referencias religiosas, confirma la madurez artística de la catalana tras Motomami. Sin embargo, una de sus canciones, Novia Robot, ha despertado especial curiosidad entre sus seguidores.

El tema comienza con un monólogo de voz distorsionada en el que se denuncia la explotación sexual de las mujeres, un discurso que muchos han interpretado como una crítica al sistema patriarcal y a la cosificación femenina. Tras esa introducción, la canción da un giro radical: mezcla sonidos de sintetizadores, palmas flamencas y contrabajos, y sorprende con fragmentos en chino mandarín, uno de los catorce idiomas que la catalana utiliza en su nueva obra.

El momento más comentado llega cuando Rosalía canta la frase "Soy la RoRo". Esta mención ha provocado un auténtico terremoto interpretativo. Algunos fans sostienen que se trata de una referencia directa a RoRo, la polémica influencer conocida por su estilo de vida tradwife —centrado en valores conservadores y el rol doméstico de la mujer—. Otros, en cambio, creen que la artista podría estar hablando de sí misma, utilizando ese nombre como una especie de alter ego o autorreferencia. Si nos tuviéramos que quedar con una opción, sería con esta segunda. Aún así, las teorías se multiplican en redes sociales.

Sea como sea, Novia Robot se perfila como una de las canciones más enigmáticas y conceptuales de LUX. Con ella, Rosalía reafirma su capacidad para provocar, reinventarse y generar conversación, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes e impredecibles de su generación.