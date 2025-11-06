Rockstar Games revela los motivos detrás del reciente despido de más de 40 empleados

Rockstar Games ha vuelto al centro de la polémica tras confirmar el despido de más de 40 trabajadores acusados de filtrar información interna a través de un canal de Discord. En un comunicado, la compañía —responsable de sagas como Grand Theft Auto o Red Dead Redemption— afirmó haber actuado "contra un pequeño número de individuos que estaban distribuyendo y discutiendo información confidencial en un foro público, una violación de nuestras políticas corporativas".

Según Rockstar, las medidas no guardan relación con los esfuerzos sindicales de su plantilla: "Esto no tiene nada que ver con el derecho de los empleados a afiliarse o participar en actividades sindicales", señaló la empresa. Sin embargo, la versión oficial ha sido duramente cuestionada por el Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), que asegura que todos los afectados formaban parte de un grupo sindical privado en Discord.

El sindicato calificó los despidos como "uno de los actos de represión sindical más descarados y despiadados en la historia de la industria del videojuego". Según la organización, el canal donde se originó el conflicto estaba compuesto únicamente por miembros del sindicato y algunos organizadores laborales externos, sin evidencia de que se compartiera información confidencial fuera del grupo.

La controversia ha generado protestas frente a las oficinas de Rockstar Games en Edimburgo y la sede de Take-Two Interactive en Londres, su empresa matriz. Las movilizaciones comenzaron a las 8:00 de la mañana (hora británica) y se prevé que continúen durante toda la jornada.

El conflicto coincide con la convocatoria de la reunión trimestral de inversores de Take-Two, prevista para las 21:00 (hora local del Reino Unido). La expectación es alta, ya que los despidos se producen en un momento especialmente sensible para Rockstar, que ultima el lanzamiento de Grand Theft Auto VI y afronta crecientes presiones internas por las condiciones laborales y la transparencia corporativa.