Susi Caramelo nos da las claves de Amor a lo bestia, el nuevo programa de Flooxer en atresplayer

¡Muy pronto estaremos de estreno! El próximo jueves 13 de noviembre llega a atresplayer un nuevo formato que no va a dejar indiferente a nadie. Amor a lo Bestia, de la mano de la presentadora y humorista Susi Caramelo, nos traerá 6 capítulos de 30 minutos de duración donde podremos ver cómo personas anónimas tratan de encontrar a su media naranja.

La particularidad de Amor a lo Bestia es que, aquellos que van a buscar el amor al programa, tendrán que conocerse ocultos tras unas máscaras de lo más grotescas. “A lo mejor te toca encontrarlo con cara de búho o de mantis religiosa”, comenta su presentadora.

A pesar de que Susi no ha querido entrar en mucho detalle para no hacer spoilers, se le ha escapado que podremos ver “un orco, un caballito de mar e incluso un loro también”.

La presentadora del dating show ha hecho hincapié en que las máscaras tienen un elaborado proceso de creación detrás. “Están hechas con maquillaje real, no es una máscara de goma, que la gente no se piense que la hemos cogido en ‘Caramelos Paco’”, nos confiesa Susi entre risas.

¿Qué se esconde tras las máscaras?

Es precisamente lo que hay detrás de las caracterizaciones en lo que quiere centrarse Amor a lo Bestia. Oculto bajo un costoso maquillaje, se encuentra el rostro de una persona que va a encontrar el amor. “Lo bonito, gracioso o curioso del programa es que nadie va a saber cuál es tu cara real hasta que no te descarten o te elijan”, explica la presentadora.

Así, la idea central de Amor a lo bestia está en dejar a un lado lo superficial del amor, intentando conocer a las personas prevaleciendo lo que hay en su interior.

Finalmente, Susi Caramelo, a quien ya hemos podido ver en otros conocidos formatos de la cadena, advierte de lo más importante que debe tener un buen participante en Amor a lo bestia: "Sin duda, paciencia en el set de maquillaje."

Más sobre Amor a lo bestia

Amor a lo bestia es una producción de Atresmedia en colaboración de Gestmusic (Banijay Iberia). El formato está inspirado en el programa original Sexy Beast, que se lanzó por primera vez en 2014 en Reino Unido y se ha adaptado ya en 7 países: Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, China, Rusia, Lituania y Vietnam.