Flooxer estrena el próximo 13 de noviembre Amor a lo bestia, un bestial dating show presentado por Susi Caramelo, al completo desde ese mismo día en atresplayer

Flooxer estrena el próximo jueves 13 de noviembre Amor a lo bestia, un dating show presentado por Susi Caramelo donde los participantes buscan el amor sin tener en cuenta la apariencia. Los concursantes anónimos tendrán tres citas con tres pretendientes, todos ellos escondidos bajo una máscara hiperrealistas.

Amor a lo bestia cuenta con 6 entregas de 30 minutos. Cada uno de los episodios estará protagonizado por una persona anónima que buscará el amor entre tres pretendientes, todos ellos caracterizados con espectáculares máscaras entre las que se encuentran el tigre, la mariposa, la hechicera, el fuano, la dragona o la gata egipcia, entre otros muchas.

Amor a lo bestia invita a los participantes a buscar el amor dejando de lado los prejuicios sobre el aspecto físico. Los solteros se presentarán con espectaculares máscaras y disfraces que ocultan completamente su identidad física, permitiendo que las conexiones emocionales sean las verdaderas protagonistas.

Las caracterizaciones son el gran elemento diferenciador de este rompedor formato. Elaboradas con prótesis de alta calidad y maquillajes profesionales confieren a los solteros un aspecto monstruoso. Diseños llenos de colores y con los conceptos más extravagantes como como dálmata, dragona, demonio, gnomo o serpiente ocultan el rostro de personas que buscan una segunda oportunidad en el amor tras experiencias fallidas en sus relaciones anteriores.

Los concursantes anónimos tendrán citas con tres pretendientes, todos ellos caracterizados de animales o seres fantásticos. En una primera cita rápida, los tres participantes deberán impresionar al protagonista para no ser eliminados.

Una vez descubierta la verdadera apariencia del primer pretendiente eliminado, el protagonista disfrutará de dos citas más, organizadas para favorecer el acercamiento y poder conocerse mejor. Estas citas serán de forma individual con cada uno de los pretendientes y podrán incluir actividades como paseos en barca, clases de yoga en pareja u otras experiencias que permitan romper el hielo y conversar en un ambiente relajado.

Amor a lo bestia es una producción de Atresmedia Atresmedia en colaboración de Gestmusic (Banijay Iberia). Sexy Beast se lanzó por primera vez en 2014 en Reino Unido y se ha adaptado ya en 7 países: Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, China, Rusia, Lituania y Vietman.

Susi Caramelo al frente de Amor a lo bestia

Susi Caramelo presenta este dating show bestial, en el que las conexiones emocionales se anteponen al aspecto físico. Una persona deberá encontrar el amor entre tres pretendientes, con el obstáculo de que estarán totalmente enmascarados como animales, seres fantásticos y criaturas de pesadilla. ¿Descubrirán que lo que ven no tiene nada que ver con lo que sienten?

Con su estilo inconfundible y carisma la humorista aportará frescura y dinamismo al programa, no solo como presentadora guiando los momentos clave, sino también como narradora en off, acompañando a los espectadores durante las citas con ingeniosos comentarios cargados de su singular sentido del humor.

Amor a lo bestia se convierte para Susi Caramelo en su primer proyecto en solitario en Atresmedia tras destacar como concursante en exitosos programas como Tu cara me suena y El desafío, donde ha conseguido ser finalista. Además, la cómica colabora en El Hormiguero, el programa más visto de la televisión, donde aporta su característico sentido del humor y espontaneidad.