"Soy más edadista de lo que pensaba": Sindy Takanashi se enfrenta a sus prejuicios en Señora

Sindy Takanashi se somete a un cuestionario y nos explica de qué va su programa '¡Señora!'. A Sindy no le gusta que digan que hace entrevistas; lo suyo son charlas, conversaciones profundas con mujeres que son influencers, escritoras, periodistas, filósofas… todas con una edad "más alta" de lo habitual en este tipo de formatos. Señora es un proyecto innovador precisamente por eso: porque este tipo de perfiles femeninos no suelen tener cabida en los medios.

El programa cuenta con seis charlas de 30 minutos cada una, en las que se habla de sexo, de la muerte, de la vida, de la familia y de muchos temas que no suelen abordarse con mujeres de esta franja de edad.

Sindy confiesa que le ha sorprendido mucho tener este tipo de conversaciones: "Me he dado cuenta de que soy más edadista de lo que pensaba. Yo iba de abierta, liberal y demás, y me ha sorprendido la capacidad que tienen estas señoras, que saben hacer mucho más que ganchillo o preparar galletas."

Una de las cosas que más le ha impactado es la libertad con la que viven estas mujeres: "Lo que más me gusta de las señoras es que les da igual lo que opinen los demás. Se centran en ellas y punto. Eso es algo que a mí todavía me cuesta."

Gracias al programa, Sindy asegura que ha aprendido a temerle menos a la muerte, a estar más tranquila con su cuerpo y a no darle tanta importancia al espejo. No te pierdas Señora, ya disponible en Flooxer de Atresplayer.