La Abuela de Dragones abre fuego en el primer capítulo de ¡Señora! con Sindy Takanashi

Ya está disponible el primer capítulo de ‘Señora’, el nuevo formato presentado por Sindy Takanashi, donde se entablan diálogos intergeneracionales con mujeres mayores que rompen moldes. En este episodio inaugural, la invitada es nada menos que Guadalupe Fiñana, conocida como la entrañable "Abuela de Dragones". A sus 91 años, ha conquistado las redes sociales con su carisma, sentido del humor y una pasión por la vida que ha inspirado a miles. Con más de 500.000 seguidores en Instagram, Guadalupe demuestra que la edad no es un límite, ni siquiera para entender y disfrutar Juego de Tronos —su serie favorita.

Durante la entrevista, Sindy y Guadalupe abordan temas tan variados como el sexo, las redes sociales, la evolución generacional y el papel de la mujer a lo largo del tiempo. Todo esto en un ambiente íntimo, divertido y profundamente humano.

El capítulo, de media hora de duración, es el primero de una serie de seis y ya está disponible en flooxer a través de atresplayer. No te lo puedes perder.