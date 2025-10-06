Sofía Surferss llora desconsoladamente por el hate que le está cayendo en redes: "Lloro de impotencia"

El último vídeo de Sofía Surferss en TikTok ha desatado una tormenta de comentarios que la propia creadora asegura no comprender. En la publicación, que ella misma describe como "un vídeo de mierda", Surgerss reflexionaba sobre cómo en redes sociales suele escogerse a una de las partes en cualquier conflicto público, sin que los usuarios conozcan realmente a las personas implicadas. Sin embargo, muchos interpretaron que se refería a Lucía Correa y Ona Gonfaus, dos tiktokers cuya supuesta ruptura de amistad ha generado interés en los últimos días.

La joven ha aclarado que no tiene relación con ninguna de las dos ni con la polémica, y que su ejemplo era únicamente ilustrativo. "Yo no me he metido en esto", afirmó en un directo posterior, insistiendo en que su intención era hablar de una tendencia general en redes, no de casos concretos.

Surgerss denunció que, a raíz del malentendido, ha recibido insultos y mensajes de odio. En un mensaje cargado de emoción, aseguró estar "harta de aguantar comentarios de gente que no tiene idea de mí ni de mi vida" y explicó que esta situación es una de las razones por las que evita expresarse en TikTok. "Siento que cualquier cosa que digo se va a malinterpretar y me va a caer hate", confesó.

La tiktoker concluyó su intervención entre lágrimas, destacando que no pretende hacerse la víctima y que acepta haber cometido errores en el pasado. "Estoy cansada de recibir hate por vivir. Estoy llorando de la impotencia", afirmó, visiblemente afectada. Su testimonio ha reabierto el debate sobre la presión y la toxicidad en redes sociales, especialmente hacia jóvenes creadores con una alta exposición pública.