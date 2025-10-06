Una tiktoker confunde el pegamento de las uñas con las gotas de los ojos

Lo que empezó como un simple intento de aliviar la sequedad ocular terminó convirtiéndose en una escena tan dolorosa como divertida. Una joven de Pensilvania (EE. UU.), Cassidy Quinn, protagonizó un insólito accidente doméstico al confundir un frasco de pegamento para uñas con sus gotas para los ojos, y su reacción ha hecho reír a millones de personas en redes sociales.

Cassidy grabó el momento en su propia casa, sin imaginar que acabaría siendo visto por más de 3,4 millones de usuarios. En el vídeo, que mezcla el susto con un gran sentido del humor, se la ve inspeccionando el frasco con incredulidad segundos después de haberse dado cuenta de su error. "¡No puede ser, me he echado pegamento en el ojo!", exclama entre risas nerviosas y gestos de desesperación.

Aunque el accidente podría haber tenido consecuencias graves, Cassidy aseguró después que no llegó a aplicarse el producto directamente en el ojo y que se detuvo a tiempo al notar la textura extraña del líquido. Tras el susto, decidió compartir la grabación para advertir a otros de lo fácil que es confundirse cuando se guardan productos similares.

El vídeo se llenó rápidamente de comentarios. "Ese es uno de mis mayores miedos. Por eso nunca guardo el pegamento junto a las gotas, las tengo bajo llave", escribió una usuaria. Otro internauta comentó entre risas: “¡Me quedé sin aliento en cuanto vi el tapón del frasco!”.

Entre el humor y el alivio, el clip de Cassidy se ha convertido en un ejemplo viral de cómo un pequeño despiste puede acabar siendo una lección —y, de paso, un éxito en redes sociales.