El motivo por el que nunca debes dejar una reseña en un restaurante mientras estáis en ese sitio

Sabemos que el mundo de las reseñas en Google o TripAdvisor es altamente competitivo. Muchos locales están pendientes de cada comentario, algunos incluso llegan a comprar opiniones positivas. Sin embargo, pocas veces se ha visto una situación tan incómoda como la que relató una joven en TikTok.

El vídeo, publicado por la usuaria española @thunderkiiwi, una tiktoker anónima con menos de 500 seguidores, ya supera las 60.000 reproducciones. En él, cuenta la extraña experiencia que vivió en un buffet asiático, una anécdota que invita a replantearse cómo y cuándo dejar una reseña en internet.

"Nunca dejéis una reseña en un sitio mientras estáis en ese sitio. Me parece surrealista, nunca pensé que esto me pasaría", comienza diciendo en el clip.

La joven explica que, durante la cena, decidió escribir un comentario positivo, aunque con una pequeña crítica: destacó que la comida estaba muy buena, pero señaló que, como ocurre en muchos buffets, los camareros tardaban en servir a propósito para que los clientes se llenaran antes y consumieran menos.

El problema llegó al final de la velada. “Cuando nos íbamos, pasé por el baño y al salir una de las camareras me llamó por mi nombre. Me dijo: ‘Eres la de la reseña’. Me quedé helada. Empezó a darme explicaciones, que si era viernes, que estaban saturados… Fue una situación muy tensa y violenta", relata la usuaria.

Aunque la tiktoker aclaró que no era la primera vez que visitaba el restaurante y que el retraso en el servicio no era algo puntual, no esperaba la incomodidad que vino después: "La camarera me dijo: ‘A ver si a la próxima es mejor el servicio y puedes editar la reseña’. Yo pensé: ‘¿Perdón?’. Poco más y me apunta con una pistola. No entiendo cómo alguien puede abordar así a un cliente que ya se está marchando”.

La conclusión es clara: si queremos ser justos y evitar malentendidos, lo mejor es dejar las reseñas una vez hayamos salido del establecimiento.