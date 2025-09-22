Esta pareja triunfa en tiktok por su espectacular diferencia de altura

Una pareja británica está arrasando en TikTok, no por retos imposibles ni bailes virales, sino simplemente por mostrarse juntos frente a la cámara.

Tilly Smith y James McAlpine, quienes se conocieron durante una noche de fiesta en Chelsea (Londres), han conquistado a miles de seguidores gracias a la llamativa diferencia de altura que los distingue.

Con 1,73 metros, Tilly parece diminuta al lado de James, que alcanza los 2,18 metros de estatura.

"Nos conocimos en una salida informal, cerca del Chelsea Potter. Al principio solo grabábamos vídeos de pareja porque nos divertía hacerlo", contó Tilly. “De repente la gente empezó a fijarse en nuestra diferencia de altura y a preguntar por ella”.

Aunque nunca planearon centrar su contenido en este contraste físico, la reacción del público fue inmediata. Los comentarios inundaron sus publicaciones, con una mezcla de sorpresa, curiosidad e incredulidad.

Muchos usuarios incluso han llegado a pensar que Tilly es extremadamente baja, algo que ella se apresura a desmentir. "No soy tan pequeña como creen", aclara entre risas.

James, por su parte, asegura que las reacciones no le sorprenden: “En realidad, la atención no está tanto en nuestra diferencia, sino en lo inusual de mi altura”.

Hoy la pareja aprovecha la viralidad de sus vídeos, disfrutando de la fascinación que despiertan sin permitir que esta particularidad defina por completo quiénes son.