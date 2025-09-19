David Muñoz, de Estopa, empieza la carrera de Historia y su foto en la universidad se hace viral

David Muñoz ha decidido dar un paso poco habitual para un artista de su trayectoria: matricularse en la universidad. El vocalista de Estopa inició hace unos días sus estudios del grado en Historia en una universidad pública catalana, una noticia que se viralizó tras la publicación de una foto compartida por una compañera en redes sociales.

La imagen muestra a Muñoz sentado entre pupitres, con sus cuadernos abiertos, como cualquier otro estudiante en su primer día de clase. La publicación iba acompañada del mensaje: "Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo". En pocas horas ha sumado miles de reacciones, generando sorpresa, admiración y curiosidad.

Según ha explicado el propio David, este nuevo rumbo académico obedece a su pasión por la Historia, especialmente la antigua. Este interés llevaba tiempo gestándose en paralelo con su carrera musical, pero hasta ahora no lo había formalizado con matrícula universitaria.

Tras culminar la gira de aniversario del 25º cumpleaños de Estopa, que celebraba sus más de dos décadas y media sobre los escenarios, no tiene conciertos programados en el corto plazo, lo que le permitiría compaginar sus clases con su música.

La reacción de los fans ha sido mayoritariamente positiva. En redes sociales se pueden leer mensajes de orgullo y felicitaciones, destacando que este paso demuestra que es posible reinventarse y apostar por nuevos retos incluso tras muchos años en la palestra. También hay quien ha expresado sorpresa ante la idea de ver a alguien conocido como estrella de la música participando como estudiante universitario convencional.

Este episodio retrata una faceta más íntima del artista, ajena a los escenarios, que ha captado la atención no solo por la novedad, sino por la sencillez con la que se ha mostrado. David Muñoz inicia una etapa académica que sus seguidores ya miran con admiración, expectantes por cómo combinará su compromiso musical con la vida universitaria.