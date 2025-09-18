Aitana y Plex, de camino a celebrar el cumpleaños del youtuber en uno de los sitios más bonitos del planeta

Aitana y Plex han acaparado titulares esta semana tras ser captados rumbo a Islandia en lo que parece una escapada romántica para celebrar el cumpleaños del youtuber. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a ambos en un avión, tomados de la mano, con equipaje para la ocasión. Aunque ninguno lo ha confirmado de forma oficial, parece que el viaje responde a un deseo compartido de vivir una experiencia especial en un destino natural impresionante.

Y es que Islandia en temporada de auroras boreales es uno de los espectáculos naturales más bonitos del mundo. Además, ambos, ya habían manifestado el gusto por el país, tanto es así que Aitana ya ha estado varias veces, incluso para grabar el clip de Akureyri.

Este viaje añade otro capítulo a la relación que ambos han ido construyendo con discreción, pero también con momentos que sí han trascendido en redes. El verano los pilló en Bali, compartiendo fotografías y momentos que reforzaron su vínculo ante los ojos del público. Ahora, parece que Aitana quiso regalarle a Plex algo especial: un retiro gélido en contraste con los paisajes cálidos de Bali.

Los fans de la pareja han respondido a este viaje con entusiasmo. En plataformas como X se pueden ver comentarios destacando la elección del destino, la complicidad que se trasluce en las pocas fotos disponibles, y la ilusión por lo que pueda compartir la pareja en los próximos días.

En definitiva, esta escapada suma al imaginario romántico de ambos artistas y confirma que sus pasos están cada vez más seguidos por quienes siguen su carrera personal y artística. Quizás Islandia deje unas fotografías inolvidables, con auroras y nieve, pero sobre todo un recuerdo imborrable para ambos.