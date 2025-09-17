¿Quién tiene más dinero, Taylor Swift o Cristiano Ronaldo?

No cabe duda de que Taylor Swift y Cristiano Ronaldo son dos de las personas más populares del planeta. Pero la comparación entre estas dos figuras gigantes del entretenimiento y el deporte revela una brecha económica sorprendente. Taylor Swift, de 34 años, ha logrado reunir un patrimonio aproximado de 1.600 millones de dólares, mientras que la fortuna de Cristiano Ronaldo se sitúa por debajo de los 300 millones. Esto significa que la artista dispone de más de cinco veces —concretamente, alrededor de 5,3 veces— el dinero del delantero portugués.

La principal explicación de esta distancia está en la naturaleza de sus ingresos. Swift ha convertido su carrera musical en un auténtico imperio empresarial. Su reciente gira The Eras Tour, que ha batido récords de recaudación a nivel mundial, se ha sumado a los beneficios obtenidos por la venta de su catálogo musical y sus reediciones, así como a contratos de patrocinio y a un control total sobre los derechos de su obra. Todo ello le proporciona ingresos recurrentes y diversificados.

Cristiano Ronaldo, por su parte, es uno de los futbolistas mejor pagados del planeta y ha conseguido contratos multimillonarios tanto en clubes europeos como en la liga saudí. Además, cuenta con lucrativos acuerdos publicitarios y su propia marca de ropa y perfumes. Sin embargo, su actividad depende en gran medida de su carrera deportiva, que, a pesar de ser longeva, tiene un límite temporal más claro que el de una carrera musical.

La comparación refleja cómo la industria musical, cuando se gestiona con visión empresarial y un público global, puede generar ingresos superiores incluso a los de los deportistas más exitosos. Taylor Swift ha demostrado que un artista con control creativo y estratégico puede convertir su talento en una de las fortunas personales más notables del mundo del espectáculo.