Ed Sheeran da una sorpresa a un pueblo de Murcia con el que tiene una inesperada conexión familiar: "¡Viva la Virgen del Rosario!"

Las fiestas de La Algaida arrancaron el pasado 12 de septiembre y, hasta el próximo sábado 20, la localidad murciana celebrará todo tipo de eventos en sus calles. Ahora bien, lo que nadie vio venir es que el mismísimo Ed Sheeran hiciera acto de presencia para felicitar a los habitantes del pueblo en estos días tan especiales. El cantante apareció por sorpresa en un vídeo durante la presentación de la festividad.

"¡Buenas noches a todos!", comienza para directamente homenajear a su patrona: "Felices fiestas de La Algaida y ¡viva la Virgen de Rosario! Un abrazo fuerte". Así, no solo hizo un hueco en su apretada agenda tras sacar un nuevo álbum, sino que también se esforzó por hablar en español. "Espero haber pronunciado bien", comenta ya en inglés para despedirse en su lengua materna: "Que tengan un día fantástico. Con mucho cariño".

Pero, ¿cómo es posible que el intérprete de I see fire haya dado con las fiestas patronales de esta localidad de Murcia? Muy sencillo: Su primo está casado con una vecina del pueblo y ha querido tener este bonito gesto con la que ya es de su familia.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral tras ser compartido por varias personas que estaban presentes en el lugar. Y es que las apariciones del cantante en España no son especialmente abundantes; por lo que, aún a través de una pantalla, es emocionante verlo implicado en este tipo de eventos.

Ed Sheeran sigue en la cúspide de la música a escala internacional y su nuevo álbum Play ya está dando mucho de qué hablar. Su próxima gira en Estados Unidos ha hecho que el artista se mude al país americano y, probablemente, pase cierto tiempo hasta que lo volvamos a ver en nuestras tierras. Por eso, este momento en la localidad murciana ha sido tan sorprendente y se ha ganado una oleada de comentarios positivos.